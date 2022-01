Certificados de vacinação vão perder a validade nove meses após a data da segunda dose

A partir do próximo dia 1 de Fevereiro, os atestados de vacinação que constam no certificado passarão a ser válidos por um período de nove meses após a data da segunda toma da vacina.

Os 27 Estados-membros da União Europeia adoptaram esta terça-feira a proposta apresentada pela Comissão Europeia para a alteração do prazo de validade dos certificados digitais covid, que vigoram desde Julho de 2021, e comprovam às autoridades aduaneiras o estado de vacinado, recuperado ou um resultado negativo em teste à covid-19 de um viajante.

Assim, a partir do próximo dia 1 de Fevereiro, os atestados de vacinação que constam nesses documentos passarão a ser válidos por um período de nove meses após a data da segunda toma da vacina. Durante esse período, os detentores de certificado de vacinação continuarão isentos do cumprimento de medidas adicionais para a passagem das fronteiras no território da UE. Findo esse prazo, e na ausência de uma terceira dose, o certificado perderá a sua validade.

O prazo de validade do certificado de recuperação mantém-se nos seis meses, mas os 27 também decidiram rever o prazo dos testes. Quem realizar um teste PCR para viajar poderá utilizá-lo na mesma por um período de 72 horas, mas a validade dos testes de antigénio foi reduzida de 48 horas para 24 horas. O que quer dizer que os viajantes que não estão vacinados ou imunes poderão até ter de realizar mais testes para circular dentro da UE.

No entanto, como sempre aconteceu desde a aprovação do certificado digital covid-19, este documento não é obrigatório para viajar. Os cidadãos que não disponham de certificado podem continuar a deslocar-se livremente no território da UE, mas para isso terão obrigatoriamente que realizar um teste para a passagem das fronteiras.

E como também prevê o regulamento do certificado digital, que é reconhecido por todos os Estados-membros da UE, os países, que guardam a gestão das fronteiras entre as suas competências nacionais, podem decidir accionar um travão de emergência para exigir restrições adicionais, em resposta à deterioração da situação sanitária ou à emergência de uma nova variante. Foi por exemplo o que Portugal fez quando, em Dezembro, passou a exigir que todos os viajantes apresentassem um teste negativo à entrada no país.