As 15 festas em Downing Street que estão a fazer tremer o Governo de Johnson

Nas últimas semanas a imprensa britânica revelou festas de Natal, convívios ao ar livre, quizzes e eventos de despedida envolvendo membros e funcionários do Governo britânico.

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou nesta terça-feira que vai investigar “potenciais violações das regras de covid-19” na residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido, depois de ter recebido informações do Governo sobre uma série de ajuntamentos não oficiais, a maioria em Downing Street.