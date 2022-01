Fábrica do Azeite: no Porto, esta loja tem azeite (biológico) no coração (e às vezes no lagar)

Por estes dias já não se faz azeite, mas há abundância dele na Fábrica do Azeite, loja no centro turístico do Porto. Para comprar e provar, juntamente com outros produtos que o incorporam e, ou, combinam bem com ele. Ou, ainda, outros que lhe são paralelos, como roupa tingida com o bagaço da azeitona. Tudo cem por cento biológico e sustentável.

A Fábrica do Azeite foi inaugurada em Dezembro e em pleno: “fez-se” azeite bem no centro turístico do Porto. O lagar compacto de extracção a frio funcionou com azeitonas chegadas directamente de Trás-os-Montes e Alto Douro, primeiro moendo-as, depois batendo-as e, finalmente, decantando-as. Findo este processo, após a separação da massa do líquido, as primeiras eram colocadas no depósito ali ao lado e o azeite era provado na hora. O que restava regressava para a casa de partida, ou seja, à Quinta do Prado, onde se terminava o processo. “Aqui não temos filtragem, por isso não vendemos o azeite que aqui produzimos”, explica Joaquim Moreira.