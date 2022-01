Carnaval de Sines cancelado

Torres Vedras, Loulé, Estarreja, Ovar, Madeira estão entre os que já tinham cancelado os festejos públicos de Carnaval. Agora, chega a vez de Sines confirmar que não haverá desfiles.

Em comunicado conjunto, as três entidades organizadoras daquele que é um dos grandes Carnavais do país – a Associação de Carnaval de Sines, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia – defendem que a “actual situação epidemiológica não permite preparar o evento com a certeza de que o mesmo possa ocorrer no final de Fevereiro / início de Março”. Isto, sublinham, “mesmo se até lá se verifiquem melhorias”.

A “grande festa popular de Sines” é assim cancelada pelo segundo ano consecutivo, porque, acrescentam, “ainda não é possível recuperar em segurança em 2022”.

Apesar da falta de festejos sociais maiores, a autarquia refere que não se deixará de “assinalar esta data com um conjunto de iniciativas a divulgar oportunamente”. “Voltaremos a viver o Carnaval”, garante-se na nota divulgada esta segunda-feira.

O Carnaval celebra-se este ano a 1 de Março.

Em Sines, a festa tem quase cem anos de tradição, como aponta a Associação de Carnaval da cidade, uma das “com maior tradição carnavalesca”. Foi o “primeiro a ter corso nocturno” e mistura o espírito satírico e a criatividade dos portugueses com o brilho e a energia do Carnaval do Brasil. A dar conta das décadas de tradição, a associação destaca uma notícia do jornal Folha de Sines, datada de 15 de Fevereiro de 1926.

Neste artigo quase centenário, publicado no site da Associação de Carnaval, resumia-se tudo o que era preciso saber: “Sines vai assistir a uma deslumbrante festa carnavalesca, que consta de uma recepção a suas majestades, o rei e a rainha de Maduralândia – dois verdadeiros maduros que nos visitam, envergando trajos típicos da região. Num grande cortejo percorrerá as ruas da vila indo suas majestades depor uma coroa de louros no pedestal do monumento a Vasco da Gama. Depois, haverá um foot-mão-pinha-ball entre o Tirate para lá não me tisnes, finalista de Maduralândia, e o Femina Baco clube que se apresenta com cabelos à garçone”.