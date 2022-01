Vendas da Sonae MC aumentaram 6,3% no último ano

No comércio em linha, as vendas cresceram perto de 30%, reforçando a “liderança no canal e-commerce”.

A Sonae MC, que concentra o retalho alimentar do grupo Sonae, registou em 2021 um volume de negócios de 5362 milhões de euros, o que representa um aumento total de 6,3%, e, numa base comparável de lojas, de 3,4%, face a 2020, anunciou esta terça-feira a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae MC destaca o crescimento das vendas preliminares, “após mais um ano marcado pelos constrangimentos relacionados com a pandemia de covid-19”, tendo sido possível, ainda assim, “reforçar a sua posição de liderança com um sólido desempenho de vendas e aumento de quota de mercado”.

Recorde-se que em 2020, ano profundamente marcado pela pandemia de covid-19, com o encerramento e limitação de várias actividades, incluindo o da restauração, as vendas da Sonae MC subiram 9,6%, para 5153 milhões de euros, face a 2019.

A empresa do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO) refere que “os hipermercados e supermercados cresceram quer no universo comparável de lojas (2,6% e 2,4%), quer na base total (2,4% e 5,9%)”. “Nos novos negócios de crescimento, a normalização dos hábitos dos consumidores e os esforços de expansão conduziram a um crescimento de 16,5% (13,6% na base comparável de lojas), versus um ano anterior muito desafiante”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, as vendas online aumentaram cerca de 30%, em cima do crescimento obtido em 2020, para o que contribuiu o lançamento das novas plataformas online do Continente e da Wells.

O último ano ficou ainda marcado, segundo a empresa, pela expansão do centro de distribuição da Azambuja, a abertura da primeira loja sem caixas por um retalhista alimentar europeu, e o desenvolvimento do novo conceito de loja na área de beleza em Portugal.

“Em 2021, a Sonae MC abriu 64 lojas próprias (das quais 12 lojas de proximidade Continente Bom Dia), adicionando 25 mil m2 de área de venda. No final do ano, o parque de lojas da empresa era composto por 1343 unidades (incluindo franquias), com uma área total de 911 mil m2 , um activo distintivo no panorama concorrencial português”, avança a empresa na informação ao mercado.

“O desempenho de vendas da Sonae MC em 2021 é um motivo de grande orgulho para nós: após um ano de 2020 sem precedentes, a empresa continuou a avançar com tenacidade, agilidade e competência, atingindo taxas de crescimento notáveis, tanto em termos totais como na base comparável de lojas, num contexto altamente incerto e desafiante”, refere o seu presidente executivo, Luís Moutinho, citado no comunicado.

O responsável refere ainda que os resultados apresentados “ultrapassaram o crescimento do mercado”, o que lhes permitiu reforçar a sua “liderança”.

Relativamente a 2022, a empresa antecipa desafios diferentes: “Estamos confiantes de que estamos numa posição privilegiada para ultrapassar todas as dificuldades e encontrar novas oportunidades para exceder as expectativas dos nossos clientes, mantendo a empresa na sua trajectória de sólido crescimento, com uma ambição reforçada e um forte sentido de propósito”, lê-se no comunicado.