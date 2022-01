A UE acordou para os problemas nas ligações ferroviárias internacionais. Já é tarde?

Com as denúncias do consórcio de jornalistas “Investigate Europe", a UE viu-se obrigada a repensar como podia voltar a favorecer a ferrovia, em particular nas viagens internacionais. Hoje é ainda tema a renovação integral de via entre Sernada do Vouga e Oliveira de Azeméis, na linha do Vouga, e as promessas de reabertura da ligação Pocinho a Barca de Alva, na linha do Douro.

