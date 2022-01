Efacec celebra contratos no valor de 30 milhões com a Rede Eléctrica de Espanha

A Efacec foi escolhida pela Rede Eléctrica de Espanha (REE), Operador de Sistema e Transmissão Espanhol, para modernizar a rede de transmissão de energia, um contrato de valor superior a 30 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a empresa.

O contrato inclui “o fornecimento de mais de 20 transformadores de potência para subestações da rede de transmissão de 400kV em Espanha peninsular e na rede de 245kV nas Ilhas Canárias”, refere a empresa, que ainda se encontra na esfera do Estado, devido a sucessivos atrasos na reprivatização de 71,73% do seu capital, nacionalizado em Agosto de 2020 (após a saída de Isabel dos Santos, na sequência das revelações do “Luanda Leaks”).

A decisão da privatização transitou para o próximo executivo, sendo que, de acordo com declarações recentes de membros do Governo, nomeadamente do primeiro-ministro, António Costa, ainda decorrem negociações com o Grupo DST, o único que chegou à fase final.

“Houve vários interessados, a última proposta [da DST] não era aceitável por parte do Estado, vamos continuar as negociações [com a DST]. Mas nesta fase de incerteza política também não é a melhor fase para o Estado negociar, porque não está na melhor posição negocial. Portanto quando terminarmos esta crise política seguramente o Estado recuperará poder negocial e acho que não devemos desbaratar as boas condições negociais para resolver um problema quando pode ser resolvido daqui a um mês”, disse António Costa em entrevista à Rádio Observador na semana passada.

Contratos com REE até 2024

Os contratos agora em causa serão assegurados até 2024, destaca a empresa no comunicado emitido esta terça-feira, que lembra que estes fornecimentos “renovam a confiança da REE nas competências técnicas da Efacec, particularmente na tecnologia de transformadores Shell”, segmento em que “é uma das líderes mundiais”, afirma.

Em comunicado, a Efacec refere que “está presente no mercado espanhol há quase 30 anos, com mais de 25.000 MVA de transformadores em funcionamento em diversas utilities espanholas, e tem a confiança da REE há 15 anos, reforçando a presença neste mercado que considera estratégico”.

“Estes contratos consolidam e reforçam a nossa estreita colaboração com o mercado espanhol e, em particular, com o Operador Espanhol de Transmissão e Sistema. É com grande satisfação que estamos a desenvolver este projecto que atesta a confiança da Red Eléctrica de España na Efacec e na excelência das nossas soluções técnicas”, afirma Michael Silva, administrador executivo com o pelouro comercial da Efacec, citado no comunicado.

Em Portugal, mas também para a empresa espanhola Iberdrola, a Efacec anunciou na semana passada estar “a concluir o fornecimento de transformadores para o projecto de 1500 milhões de euros do Sistema Electroprodutor do Tâmega para a Iberdrola, que se destaca como um dos maiores projectos hidroeléctricos realizados na Europa nos últimos 25 anos (…)”. A última fase do Sistema Electroprodutor do Tâmega será realizada até ao final de Maio deste ano com a entrega dos quatro últimos transformadores: dois Transformadores de Potência de 90 MVA 410 kV e dois Transformadores de Distribuição de 2.5 MVA 15 kV.

Os atrasos no processo de reprivatização da Efacec têm condicionado a gestão de tesouraria da empresa, que se encontra a laborar significativamente abaixo da sua capacidade.

Na recta final do ano, o Governo desbloqueou um novo empréstimo de 45 milhões de euros, depois de um outro de 75 milhões euros, na primeira metade de 202, que a empresa esgotou rapidamente.

Ao PÚBLICO, a administração da Efacec, liderada por Ângelo Ramalho, adiantou recentemente que “é natural e previsível que o impacto da utilização destes fundos seja registado no final deste mês, princípio de Fevereiro, à medida que os materiais vão chegando”,tendo em que “os processos de compra de matérias-primas (…) têm, tipicamente, prazos de entrega de várias semanas”, e é, na sua maioria, de origem “internacional”, a que acresce “as disrupções nas cadeias de abastecimento (…), agravadas nas últimas semanas devido ao reforço das medidas de combate à pandemia”.

A Efacec, com mais de dois mil trabalhadores, reparte a sua actividade pelas áreas da Energia, Mobilidade e Ambiente, e está presente em mercados como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana.