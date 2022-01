Clima e seguro contra crises entre as propostas para mudar regras orçamentais da UE

Com o fim da suspensão das regras orçamentais europeias a aproximar-se, são várias as propostas de mudanças a serem discutidas por economistas e juristas. A decisão política, contudo, não parece fácil

Evitar a obrigação de reduções demasiado bruscas da dívida em países com maiores desequilíbrios, aproveitar o exemplo do plano de recuperação e resiliência para criar um seguro europeu contra crises e ainda ajudar os países a investir para lidar com as alterações climáticas. Estas são algumas das ideias lançadas nas últimas semanas por economistas europeus para a reforma da governação das finanças públicas na zona euro. Um tema que, com o regresso da aplicação das regras orçamentais europeias marcado para o fim deste ano, promete ganhar força nos próximos meses.