Gohu anuncia novo álbum para Maio com um “filme não filmado” de referências cinéfilas

Em Abril do ano passado, como reacção à pandemia, Gohu gravou com Tainá, ele português a viver no Brasil e ela brasileira a viver em Portugal, uma canção que foi apresentada como “um abraço transatlântico”: Nesga de sol, com figuras animadas deambulando por uma Lisboa quase deserta. Agora, Gohu volta à música e à animação num tema que tem o Rio de Janeiro como pano de fundo e onde, em “storyboards animados”, se misturam referências cinéfilas que vão de Godzilla e King Kong ao clássico da Disney A Dama e o Vagabundo, passando pelo E.T. e o Tubarão de Spielberg, por Le Voyage dans la Lune de Meliès ou O Pecado Mora ao Lado, de Billy Wilder com Marilyn Monroe. Isto à mistura “com elementos da cultura pop trash brasileira, como os icónicos Carreta Furacão”, conforme se escreve no texto que anuncia o videoclipe.

Contigo como Lontra, assim se chama o tema de onde nasceu este videoclipe, é o mais recente single do segundo álbum de Gohu, com lançamento previsto para Maio, do qual já foram lançados em 2021 Monólogo surdo (em Junho) e Maresia (em Agosto). “Mais que uma música de amor”, escreve-se no texto já citado, “é uma música muito pessoal, tendo sido escrita para a sua esposa que alimenta o sonho de morar no Rio de Janeiro: ‘Estou louco para viver contigo como Lontra/ Dormindo, com uma mão na outra, no Rio’. A música, produzida por Emmo Martins (Bamba Music) “mistura ritmos e sonoridades de MPB com arranjos de indie pop.” A produção e co-criação deste “filme não filmado” é da dupla Angry, formada por Gabe Maruyama e Bruno Silva, realizadores-revelação na edição brasileira do Music Video Festival 2020 e premiados em festivais como o New York Tri-State International Film Festival (EUA).

Gohu é o heterónimo artístico de Hugo Veiga, publicitário nascido no Porto, que, depois de viver sete anos em Lisboa, se mudou há quase duas décadas anos para São Paulo, no Brasil. Como publicitário, trabalhou em projectos de comunicação para artistas internacionais como YoYo Ma, Usher, Lady Gaga e Elton John; e brasileiros como Emicida, Kevin o Chris, Criolo e Milton Nascimento, Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues e Baiana System & Tropkillaz. O seu álbum de estreia como cantor e compositor, Terra da Faina, foi lançado em Novembro de 2020.