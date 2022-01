A cobra assobiou duas vezes ou Manuel Paulo de volta à banda sonora de um filme por realizar

O primeiro passo surgiu em 2004, dez anos depois de Manuel Paulo ter fundado, com João Gil, João Monge, Moz Carrapa e Nuno Guerreiro a Ala Dos Namorados – grupo do qual, aliás, não se desvinculou até hoje. Mas Manuel Paulo, que logo em 1998 lançara um disco em seu nome, com a banda sonora do filme Ilhéu de Contenda, de Leão Lopes, aventurou-se noutro projecto em parceria com outro fundador da Ala, João Monge, assinando este as letras e ele as músicas. Chamou-se O Assobio da Cobra e contou com as vozes de (por ordem de aparição no disco), Filipa Pais, Zeca Baleiro, Manuela Azevedo, Jorge Palma, Graça Reis, Camané, Sérgio Godinho, Arnaldo Antunes, Carlos Guerreiro, Dany Silva, Vozes Da Rádio, Manel Cruz, Isabel Abreu, Arto Lindsay, Rui Veloso, Tim e Vitorino. Dois anos depois, a partir das canções do disco, O Assobio da Cobra chegava ao teatro, estreando-se em Setembro de 2006 no São Luiz, em Lisboa, com texto de Nuno Costa Santos, encenação de Adriano Luz, direcção musical de Manuel Paulo, cenografia e figurinos de Nuno Carinhas e Ana Vaz e coreografia de Marta Lapa

Agora, anuncia-se O Assobio da Cobra 2, apresentado como “segundo capítulo de uma banda sonora de um filme por realizar”, no qual Manuel Paulo volta a reunir um ilustre naipe de vozes: Nancy Vieira (com quem ele gravou em parceria, em 2009, o álbum Pássaro Cego), A garota não, Ana Deus, Paulo de Carvalho, Inês Sousa, Zeca Baleiro (único “repetente” da lista), Zeca Medeiros, Luanda Cozetti, Ana Brandão, Ana Nave, Mônica Salmaso, Maria João, Tito Paris, Filipa Pais e António Durães. As músicas são, como no primeiro, todas elas de Manuel Paulo e as letras de João Monge, excepto Chôro da vã filosofia, que Zeca Baleiro escreveu e canta.

O disco, edição de autor com o apoio da SPA, estará nas plataformas digitais e nas lojas (em CD) a partir do próximo dia 31 de Janeiro. O videoclipe que esta terça-feira se dá a conhecer, em estreia, é o segundo tema dos 15 que compõem o álbum. Chama-se Amor é Bicho e canta-o A Garota Não, nome artístico da cantora e compositora setubalense Cátia Mazari Oliveira.