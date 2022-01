Arca e DJ Shadow juntam-se ao cartaz do Sónar

A edição inaugural do Sónar Lisboa, que decorrerá de 8 a 10 de Abril entre o Pavilhão Carlos Lopes, o Coliseu dos Recreios, o Centro de Congressos e o Hub Criativo do Beato, contará com mais de 70 espectáculos de outros tantos artistas. Das novidades anunciadas esta manhã constam nomes como Arca, a artista e produtora venezuelana, de identidade de género fluida, cuja influência na música contemporânea se vem revelando cada vez mais tentacular, bem como o histórico DJ Shadow. Bicep, Partiboi69, Overmono, Dixon, Richie Hawtin, DJ Nigga Fox e Dengue Dengue Dengue vêm também juntar-se aos já alinhados Thundercat, Nicola Cruz, Leon Vynehall e Polo & Pan (actuações ao vivo), bem como a The Blaze, Charlotte de Witte, Nina Kraviz, Floating Points, Richie Hawtin, Honey Dijon, Dixon e Nídia (sessões DJ), entre muitos outros.

Além de concertos e sets, o programa do primeiro Sónar lisboeta, réplica do festival originalmente fundado em Barcelona em 1994, incluirá também um módulo de pensamento e debate, o Sónar+D, que reflectirá sobre a sustentabilidade e, à luz desta, nas intersecções possíveis entre ciência, tecnologia e criatividade artística. O programa paralelo desenhado para o Hub Criativo do Beato, cuja composição não foi ainda divulgada, desdobrar-se-á em conferências, debates, workshops, exposições e experiências imersivas.

Num ano em que, além do evento-mãe em Barcelona, o Sónar se estende também (e pela quinta vez), a Lisboa, a cena electrónica portuguesa faz-se representar por artistas como DJ Marfox, Shaka Lion, DJ Lycox, Nídia, BLEID, Acid Alice, Violet live, Helena Guedes e DJ Nigga Fox.

Os bilhetes diários para o festival custam entre 42 (eventos Sónar by Night) e 53 euros (Sónar by Day). O passe geral está à venda por 286 euros.