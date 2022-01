Em 2021, o crescimento da Netflix não foi, afinal, o esperado

O gigante do streaming teve o pior ano de crescimento desde 2015 e, logo depois de anunciar isso a 20 de Janeiro, as suas acções em bolsa caíram 20%.

O ano de 2020, que coincidiu com a declaração global da pandemia, foi excepcionalmente bom para a Netflix. Foi, aliás, o seu melhor ano de sempre em termos de crescimento. O serviço de streaming somou 37 milhões de novos subscritores e vários êxitos que foram dos mais discutidos da altura (foi o ano de Tiger King, The Queen's Gambit ou Bridgerton, por exemplo). Já 2021 não foi tão bom, tendo o gigante do entretenimento assinalado apenas 18,2 milhões de subscrições, pouco mais de metade dos números do ano anterior, a cortar a tendência crescente dos anos anteriores. Seria preciso recuar até aos 16,4 milhões de 2015 para encontrar um ano com um crescimento comparável.