Indemnizações pedidas ao Estado atingem 4,5 mil milhões nos tribunais administrativos

Valor contabilizado no final de 2020 é o mais alto em cinco anos e diz respeito a 1365 acções de responsabilidade civil extracontratual contra o Estado que estão a aguardar decisão.

No final de 2020, estavam pendentes nos tribunais administrativos pelo menos 1365 acções em que cidadãos e empresas reivindicaram, em pedidos de indemnizações intentados contra o Estado, 4,5 mil milhões de euros. Isto por considerarem que foram lesados com os actos ou omissões de uma entidade pública no âmbito da sua função legislativa, jurisdicional ou administrativa.