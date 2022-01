Nas Caxinas Costa comparou-se à força “das gentes do mar” e em Guimarães foi carregado aos ombros

O domingo de António Costa começou no Porto, no Pavilhão Rosa Mota, onde o secretário-geral do PS se inscreveu para votar antecipadamente em mobilidade. Com a agenda do dia distribuída por terras acima do rio Douro, António Costa teve três arruadas — cada uma mais preenchida do que a anterior —, pediu força “às gentes do mar” e disse que também ele, “como os pescadores” não foge das turbulências dos dias maus e foi até carregado aos ombros. E quando uma mulher se aproximou do também primeiro-ministro para lhe dizer que parecia cansado, António Costa não se ficou: “Cansado?! Estou cheio de energia”, retorquiu. No final da primeira semana de campanha, saíram duas palavras dos discursos de Costa. Já não se ouve falar de “maioria absoluta”. Agora, o apelo é só ao voto.