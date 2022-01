Rio pisca o olho aos agricultores para tentar eleger deputados no Alentejo

Na ‘pesca à linha’ de deputados pelo país, o PSD prometeu fazer regressar a tutela das florestas ao Ministério do Ambiente, como lhe pediram os agricultores.

É uma das raras promessas do líder do PSD nesta campanha eleitoral: num governo seu, as florestas voltarão ao Ministério da Agricultura. O pedido foi feito pela presidente da associação Agricultores de Portalegre, Fermelinda Carvalho – também presidente da câmara acabada de eleger pelo PSD –, e teve resposta imediata.