Forças Armadas Portuguesas aumentaram 1007 efetivos, totalizando 27.741 em 2021

As Forças Armadas Portuguesas cresceram 1007 efectivos em 2021, num total de 27.741 efectivos, excluindo militares na reserva fora da efectividade de serviço, com as candidaturas a registarem igualmente um aumento, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Defesa.

Em comunicado, este ministério avança que este aumento consolida um crescimento desde 2019, ano em que o número de efectivos foi de 26.569 (26.734 e 2020).

As candidaturas em regime de voluntariado e regime de contrato foram, em 2021 de 10.492, sendo que já em 2020 estavam acima das 10 mil, o que desde 2016 não acontecia.

Para o quadro permanente, prossegue a informação da Defesa, registaram-se, no ano passado, 3540 candidaturas, um número ligeiramente superior a 2020, ano em que já se tinha verificado um aumento superior a 25%, face a 2019.

Para o Ministério da Defesa, o aumento das candidaturas traduz “os resultados do esforço dos ramos das Forças Armadas e dos serviços do Ministério da Defesa Nacional, em termos da melhoria dos seus processos de comunicação e divulgação, mais intensos e assentes em instrumentos digitais, com o objectivo de aproximar a Defesa Nacional dos jovens”.