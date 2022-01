Empresa francesa deixa de vender aquários em forma de tigela: “Enlouquecem os peixes”

Um dos maiores vendedores franceses de aquários decidiu deixar de vender os aquários redondos mais pequenos porque enlouquecem os peixes e os matam rapidamente.

O líder do mercado francês de tratamento de animais de estimação, o AgroBiothers Laboratoire, afirma que não venderá mais aquários com uma capacidade inferior a 15 litros e apenas os rectangulares estarão disponíveis, uma vez que colocar os peixes em pequenas tigelas sem filtração e oxigenação é abuso para com os animais.

“As pessoas costumam comprar um peixe-dourado para os seus filhos por impulso, mas se soubessem como estão a torturar o animal não o fariam. Dar voltas e voltas num pequeno aquário enlouquece os peixes e mata-os rapidamente”, diz Matthieu Lambeaux, director executivo da AgroBiothers, à Reuters.

Os peixes-dourados podem viver até 30 anos e crescer até cerca de 25 centímetros em grandes aquários ou lagoas ao ar livre, mas em aquários minúsculos morrem frequentemente em semanas ou meses.

Lambeaux refere que os peixes-dourados são animais sociais que precisam da companhia de outros peixes, um espaço amplo e água limpa; ter um aquário requer um mínimo de equipamento e perícia.

O mercado francês é número um da Europa em vendas de peixes de aquário vermelhos, com cerca de 2,3 milhões de animais, revela Lambeaux.

Há muito que a Alemanha e vários outros países europeus proíbem os pequenos aquários redondos para peixes, mas França não tem legislação sobre a matéria. “É um anacronismo francês, por isso é que decidimos mudar. Não podemos educar todos os nossos clientes para explicar que manter o peixe numa tigela é cruel. Consideramos que é nossa responsabilidade já não dar aos consumidores essa escolha.”

A AgroBiothers, que tem uma quota de mercado francesa de cerca de 27% em produtos para animais de estimação, vendeu, em anos anteriores, cerca de 50 mil aquários redondos por ano, a cerca de 20 euros cada unidade. “Há procura desses aquários, mas a realidade é que o que oferecemos às crianças é a possibilidade de ver o peixe-dourado morrer lentamente.”