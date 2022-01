A Casa do Impacto está a seleccionar soluções ambientais para o Eartshot Prize

Estão abertas, até 20 de Fevereiro, as candidaturas de soluções para os maiores problemas ambientais do mundo. A Casa do Impacto vai nomear as melhores ao Earthshot Prize.

A Casa do Impacto é uma das mais de 200 organizações em todo o mundo que pode fazer nomeações para a segunda edição do Earthshot Prize. Segundo o comunicado da Casa do Impacto, o prémio tem um total de cinco milhões de libras (cerca de 5,9 milhões de euros) para atribuir a soluções que respondam a cinco objectivos ambientais definidos (um milhão de libras para o vencedor de cada um dos desafios): “proteger e restaurar a natureza”, “limpar o ar que respiramos”, “recuperar os oceanos”, “construir um mundo sem resíduos” e “resgatar o clima”.

A equipa da Casa do Impacto realça que as soluções candidatas devem já ter sido testadas em campo ou com público-alvo e estar num “ponto de viragem” para escalar o seu impacto nos próximos cinco anos. Inês Sequeira, directora da Casa do Impacto, esclarece que procuram “indivíduos, comunidades, empresas e organizações cujas soluções inovadoras promovam o alcance dos cinco Earthshots – categorias formuladas de forma simples, mas ambiciosas, que, se alcançadas até 2030, irão melhorar a vida de todos nós e assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações”.

O papel do centro português é seleccionar as soluções até 20 de Fevereiro e comunicá-las pelas vias oficiais. A partir daí, as soluções nomeadas passarão pelo processo de avaliação pela organização do prémio, que culminará na selecção dos cinco vencedores no último trimestre de 2022, a acontecer nos Estados Unidos da América.

Lançado em 2020 pelo príncipe William da Grã-Bretanha e pela The Royal Foundation, o Earthshot Prize prevê atribuir cinco prémios de um milhão de libras concedidos a cada ano durante os próximos dez anos. Na primeira edição, que aconteceu em Outubro de 2021, em Londres, foram nomeadas 750 soluções.

Além do prémio monetário, tanto os finalistas como os vencedores têm a possibilidade de acesso a uma plataforma para ampliar o seu trabalho, bem como apoio personalizado pelo Earthshot Prize e pela rede de organizações não-governamentais, empresas, governos, financiadores e mentores especializados.

Actualmente, a Casa do Impacto tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto ambiental positivo, alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. O espaço integra escritórios, cowork, actividades de formação e experimentação e programas de investimento.

Texto editado por Ana Maria Henriques