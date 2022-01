O elefante continua na sala

Não é muito arriscado dizer que se perguntássemos aos portugueses qual o acontecimento que mais marcou as suas vidas durante os dois anos desta legislatura, eles responderiam por maioria absoluta que foi a pandemia da covid-19. No entanto, os portugueses assistiram durante estas três semanas de disputa eleitoral a telejornais em que o alinhamento era dominado por dois grandes blocos, as eleições e a pandemia, sem que os dois se tocassem. Apesar de ser o assunto que mais preocupou e ainda preocupa os portugueses, a campanha deixa o elefante na sala, imperturbável. Porquê?