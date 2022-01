Rali de Portugal estreia híbridos em piso de terra

A 55.ª edição da prova portuguesa volta a disputar-se no centro e no norte do país.

A 55.ª edição do Rali de Portugal, entre 19 e 22 de Maio, num percurso com três superespeciais em Coimbra, Lousada e Porto, contará com a estreia dos carros híbridos em pisos de terra, anunciou esta segunda-feira a organização.

O Rali de Portugal, quarta das 13 etapas do campeonato do mundo de ralis (WRC), será novamente disputado no centro e norte, agora com os motores a gasolina de 1.6 litros, utilizados desde 2011, complementados por motores eléctricos e um impulso extra de 100 Kw (136 cavalos).

O Mundial arrancou, no passado fim-de-semana, em Monte Carlo com a vitória do francês Sébastien Loeb (Ford Puma), prosseguindo nos troços de neve e gelo do Rali da Suécia, entre 24 e 27 de Fevereiro, e no asfalto do Rali da Croácia, de 21 a 24 de Abril, fazendo do rali português o primeiro em terra com as novas motorizações.

Após o tradicional “shakedown” em Baltar, Paredes, a 19 de Maio, os primeiros dos 343,3 quilómetros cronometrados, repartidos por 22 classificativas, serão disputados em Coimbra, com a primeira das três superespeciais às 20h40.

Seguir-se-á o primeiro dia completo de prova, com os três emblemáticos troços de Lousã, Góis e Arganil, percorridos duas vezes, e ainda Mortágua, antes da superespecial de Lousada.

No dia 21 de Maio, o Rali de Portugal ruma ao norte, com as duplas passagens pelas classificativas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante (esta última com partida de Mondim de Basto), terminando a jornada com a superespecial do Porto, a segunda da prova em percurso urbano.

O último dia do rali luso contempla as “especiais” de Felgueiras, Montim e Fafe, tendo a segunda passagem pelo troço fafense o estatuto de “power stage”, premiando os cinco primeiros com pontos adicionais.

A 55.ª edição do Rali de Portugal tem um percurso total de 1535,35 quilómetros, dos quais 343,3 cronometrados, num total de 22 classificativas.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu a edição de 2021 do Rali de Portugal, que tem como recordistas de triunfos o finlandês Markku Alén (1975, 1977, 1978, 1981 e 1987) e o francês Sébastien Ogier (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017).

Além de integrar a edição comemorativa dos 50 anos do WRC, o Rali, que volta a ter na Exponor, em Matosinhos, o parque de assistência, integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), numa competição para os pilotos lusos encurtada até sábado.