Nélson Veríssimo diz que a Taça da Liga não salva a época

Conquistar a Taça da Liga não será suficiente para “desculpar” um campeonato perdido pelo Benfica. Quem o diz é Nélson Veríssimo, que não olha para a prova secundária como “salvadora” da época. “Conquistar a Taça da Liga não vai salvar a época. O principal objectivo é a Liga portuguesa e, do nosso ponto de vista, ainda estamos envolvidos nessa luta. Temos consciência das dificuldades, mas estamos envolvidos”, disparou, nesta segunda-feira, na antevisão da entrada do Benfica na final four da Taça da Liga, frente ao Boavista (terça-feira, 19h45, SPTV).

Sobre o duelo com os portuenses, o técnico “encarnado” previu um jogo com dificuldades maiores do que é habitual. “Sabemos que para ganhar a competição ainda temos dois jogos que serão certamente difíceis pela frente. Temos de dar importância a este jogo, que será frente uma equipa competitiva. O jogo de amanhã vai ter um grau de dificuldade acrescido”, apontou. E justificou: “Somaram pontos nos últimos sete jogos, são uma equipa bem orientada e com processos bem definidos. É uma equipa competente, que pode mudar os seus posicionamentos ofensivos durante o jogo. Está a ser trabalhada à imagem do seu treinador. Esperamos um jogo competitivo e aberto, uma vez que dá acesso à final”.

Veríssimo abordou ainda outros temas do universo benfiquista. Falou, por exemplo, da chamada de Henrique Araújo à equipa principal: “Falar do Henrique é falar de todos os jovens da formação. Estamos atentos ao que se passa na equipa B e nos sub-23. Havendo qualidade e necessidade [Seferovic lesionado, Darwin na selecção], neste caso de um avançado, sentimos que o Henrique estaria preparado para dar uma resposta e vai estar connosco nos próximos dias”.

O treinador avançou ainda que Gedson falhou o último treino porque “pode estar de saída do clube” e detalhou o momento menos fulgurante de Rafa. “Conheço bem o Rafa, sabemos o que ele pode dar à equipa. Eu também já joguei e há momentos em que as coisas correm bem e há outros em que não correm tão bem. Dentro daquilo que conhecemos do Rafa, sabemos que tem potencial para acrescentar algo mais à equipa, mas tem estado a trabalhar muito bem e é uma questão de tempo. O Rafa é um jogador versátil, em função das suas características pode dar coisas diferentes à equipa e está a fazer o seu caminho”.