Melo Gouveia foi exemplo de superação em Abu Dhabi

Ricardo Melo Gouveia concluiu domingo o Abu Dhabi HSBC Championship no quinteto dos 53.ºs. Não foi a classificação por que se aguardava, tendo em conta que partira para a última volta nos 37.ºs e após uma excelente recuperação na tabela, vindo dos 90.ºs ao final da primeira volta. No entanto, para valorizar aquilo que fez no difícil campo do Yas Links, é preciso contextualizar a sua participação naquela que foi a primeira prova do ano no DP World Tour e parte integrante das importantes Rolex Series. Uma prova que foi ganha pelo actual campeão do Portugal Masters, o belgas Thomas Pieters.

A preparação de Melo Gouveia para esta nova época – a do seu regresso à alta-roda do DP World Tour (nova designação do European Tour) – foi condicionada, até ao fim, por uma lesão nas costas. Os primeiros 18 buracos que fez foram mesmo os da volta de treino em Abu Dhabi. Assim, as expectativas não lhe eram altas. O objectivo principal era passar o cut, jogar os quatro dias e ganhar ritmo competitivo.

Sentiu-se um pouco enferrujado no arranque na quinta-feira, numa volta em que concluiu com 73, 1 acima do par 72. Aguentou-se bem na sexta-feira debaixo de condições terríveis, sob um vento louco que infernizou a tarefa dos jogadores. No sábado rematou essa volta – que na véspera ficara incompleta – com 3 birdies nos quatro buracos remanescentes para um 72 (par), passando o cut nos 42.ºs. Iniciou logo de seguida a terceira com nova série de 3 birdies nos primeiros quatro buracos chegando a atingir a 26.º posição da tabela; concluiu-a com 70 (-2) para se posicionar nos 37.ºs.

Ontem, fechou com 75 pancadas, 3 acima do par 72, para terminar no grupo dos 53.º entre os 76 jogadores que passaram o cut (eram 132 à partida) somando 290 (+2). Com a sua posição final, facturou um prémio de €24.176,03 e passou a ocupar a 61.ª posição no ranking do DP World Tour. No ranking mundial, desceu de 147.º para 152.º. Agora, considera, precisa de continuar a trabalhar para ficar mais fluído.

O português mantém-se em Abu Dhabi na esperança de conseguir entrada para o torneio que se segue e igualmente das Rolex Series, o Slync.io Dubai Desert Classic, que arranca quinta-feira no Emirates Golf Club, com 7 milhões de euros de prize-money. Neste momento está no terceiro lugar da lista de reservas.

Já Thomas Pieters, totalizando de 278 (-10), tornou-se o primeiro belga a conquistar uma prova das Rolex Series. Partindo para a jornada decisiva empatado no segundo lugar com o irlandês Shane Lowry, a uma pancada do líder Scott Jamieson, o belga terminou com 72 (par) para ganhar com a vantagem mínima sobre o espanhol Rafa Cabrera-Bello e o indiano Shubhankar Sharma. Pelo triunfo arrecadou pouco mais de 1,2 milhões de euros. Sucede na lista dos vencedores ao inglês Tyrrel Hatton.

Com um prize-money de 7 milhões de euros, o Abu Dhabi HSBC Championship contou com vários jogadores do top-10 mundial, como Collin Morikawa (n.º 2), Viktor Hovland (n.º7) e Rory McIlroy (n.º 8). Viktor Hovland partilhou o quarto lugar com o francês Victor Dubuisson, ambos com 280 (-8).

Veja mais em www.golftattoo.com