Kevin Mirallas: do mundo para Moreira de Cónegos

Indicado por Sá Pinto, ex-internacional belga reforça ataque do Moreirense numa missão de resgate, contando com as vivências de 16 épocas em clubes da primeira linha europeia.

O Moreirense acaba de garantir o internacional belga Kevin Mirallas, de 34 anos, para reforçar a linha ofensiva do quarto ataque menos produtivo do campeonato, numa investida cirúrgica que contou com o dedo de Sá Pinto, a precisar de um aliado de peso para colocar a equipa nos lugares de salvação.

Mirallas chega a Moreira de Cónegos depois de ter representado os turcos do Gazientep em 2020-21, precisamente sob o comando do técnico português, facto que terá, obviamente, ajudado a estabelecer e agilizar as negociações.

Com 60 internacionalizações pela selecção principal da Bélgica, ao serviço da qual marcou dez golos, Mirallas dispensa grandes apresentações, contando no currículo com passagens por França (Lille e Saint-Étienne), Grécia (Olympiacos), Inglaterra (sete épocas no Everton), Itália (Fiorentina), Bélgica (Standard Liège e Antuérpia) e Turquia (Gazientep).

O Moreirense pode, assim, contar com a experiência e classe extras de um talento de uma geração extraordinária, que deu ao mundo futebolístico nomes como Eden Hazard, Lukaku e Witsel, entre tantas referências de uma selecção de tremenda qualidade.

Mirallas soma quase 600 jogos e mais de uma centena de golos como profissional, tendo conquistado dois títulos de campeão na Grécia, onde foi o melhor marcador do campeonato, com 20 golos, há uma década.

Ao longo do trajecto, que o levou à fase final do Mundial do Brasil, em 2014, Kevin Mirallas foi deixando uma marca apurada na escola do Standard Liège e sublimada no Lille, fase em que pôde evoluir nos diferentes escalões das selecções belgas.

Em Portugal, onde em 2016 a Bélgica foi derrotada (2-1) pela selecção lusa num jogo amigável, em Leiria, Moreira de Cónegos acaba por ser uma espécie de primeira experiência, já que o belga não chegou a actuar nesse encontro de preparação. Isto depois de, em 2005-06, ao serviço do Lille, também ter falhado a deslocação ao Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões, limitando-se a defrontar as “águias” na partida da segunda mão, em França.

Para Mirallas, esta poderá ser a última aventura longe de casa, depois de 16 épocas em campeonatos estrangeiros, invariavelmente em clubes de primeira linha, a contrastar com o desafio que agora aceitou, de ajudar a tirar o Moreirense dos lugares de despromoção, numa Liga que já vai a meio e a que o atacante belga terá de adaptar-se com máxima urgência.