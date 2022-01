Jovem Meshkatolzahra Safi fez história no Open da Austrália

É a primeira tenista do Irão a integrar o top 100 do ranking mundial de juniores.

Meshkatolzahra Safi chegou a Melbourne sob as honras de ser a primeira tenista do Irão a integrar o top 100 do ranking mundial de juniores. E no Open da Austrália voltou a fazer história ao tornar-se na primeira iraniana a ganhar um encontro num torneio júnior do Grand Slam.

Na 1573 Arena, a jogadora de 17 anos derrotou a australiana Anja Nayar, por 6-4, 6-3, e não acusou o facto de estar a jogar sob temperaturas superiores a 30 graus com mangas compridas, leggings por debaixo dos calções e lenço na cabeça. Um resultado que deverá permitir-lhe melhorar o 74.º lugar que ocupa no ranking mundial.

“Este foi um grande passo, o maior passo na minha carreira. Para chegar aqui passei muitas dificuldades, porque é muito difícil jogar ténis profissional no meu país e fora, por causa dos vistos e também porque muitas vezes não tenho patrocínios”, revelou Safi.

?? FAZENDO HISTÓRIA!



Meshkatolzahra Safi é a primeira garota iraniana a ganhar um jogo pelo seu país no Grand Slam júnior. ???? #AusOpen #AustralianOpen pic.twitter.com/JyJ9H9dvhF — Mulheres no Tênis (@mulheresnotenis) January 23, 2022

A jogadora quer prosseguir uma carreira no ténis e ser um exemplo para os mais novos. “Embora não seja o meu objectivo final, sinto-me muito bem por servir de motivação a outros jogadores juniores iranianos. Nos últimos anos, os jogadores iranianos talvez tenham acreditado que era difícil conseguir alguma coisa a nível internacional. Espero que os meus progressos encorajem jogadores e treinadores a duplicar os seus esforços”, disse Safi.

No escalão júnior, há ainda mais 23 raparigas e 21 rapazes iranianos classificados no ranking mundial. No circuito profissional, o Irão conta apenas com dois jogadores inscritos no ranking masculino: Hamidreza Nadaf (1409.º) e Shahin Khaledan (1882.º).