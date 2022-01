Dose dupla de GC32 em Portugal: Lagos recebe Mundial e etapa

A organização do GC32 Racing Tour, o circuito de catamarãs com foils de 32 pés que assiduamente serve de balão de ensaio para as equipas que disputam a America’s Cup e o SailGP, começou nesta segunda-feira a revelar o esboço do que será a prova em 2022.

Para já, está confirmado que Lagos continua a colocar Portugal com um lugar de destaque na competição: a cidade algarvia receberá em Junho a segunda etapa da prova e, em Julho, as regatas que vão decidir quem serão os campeões mundiais de 2022.

Depois de um ano condicionado pela pandemia onde o GC32 Racing Tour reconhece que necessitou de fazer “um esforço considerável para manter um circuito competitivo”, para 2022 há a promessa de regressar “na máxima força”.

Para já, a organização revelou que o circuito arranca na última semana de Maio em Riva del Garda, no Norte de Itália, um dos palcos de eleição para a prática de vela de foils a nível mundial.

Um mês mais tarde, acontecerá o regresso dos GC32 a Lagos. A cidade algarvia vai receber a segunda etapa, que tem o seu arranque previsto para 22 de Junho e o último dia de regatas a 26.

Consensualmente considerada como tendo condições de excelência para a prática de vela, a baía de Lagos será também o lugar de decisões para o maior evento dos GC32, que continuam a ser os únicos catamarãs com foils oficialmente autorizados a realizarem Campeonatos Mundiais.

Assim, entre 13 e 17 de Julho, será no Algarve que será atribuído o título mundial da categoria.

Ainda por revelar, ficam os locais que vão receber as duas últimas etapas, sendo que as provas estão agendadas para Setembro e Outubro.

A confirmação de que Lagos continua a ser escolhido para receber eventos de renome na vela é, para Hugo Pereira, um motivo de “orgulho” e uma “motivação” para “continuar a trabalhar e apoiar o desporto de excelência”.

O presidente da Câmara de Lagos acrescenta que “o mar tem sido, desde o início” da história de Portugal, “o epítome incontornável na definição de Lagos como território de excelência”.

Por este motivo, “é com renovado entusiasmo” que a autarquia algarvia manifesta “todo o apoio e reconhecimento” a um evento que, segundo Hugo Pereira, “traz o melhor a Lagos” e, ao mesmo tempo, “mostra Lagos ao mundo, numa perspectiva única e eloquente”.

Já Christian Scherrer, principal responsável pelo circuito, confessa-se “muito ansioso para voltar a uma temporada completa de cinco eventos do GC32 Racing Tour”.

“Começar o circuito novamente no Lago de Garda com nossa clássica abertura da temporada, a GC32 Riva Cup é um ótimo começo. Outro local de excelência para os GC32 é Lagos. Estamos gratos pelo apoio local e ansiosos por um emocionante Campeonato do Mundo com uma frota forte de mais de dez GC32”, conclui o suíço.