Dinamarca é a primeira apurada para as meias-finais do Europeu

A Dinamarca apurou-se nesta segunda-feira para as meias-finais do Europeu de andebol, ao vencer os Países Baixos por 35-23, na penúltima ronda do Grupo I da ronda principal do torneio.

Bicampeões mundiais, e detentores da prata olímpica em Tóquio2020, os dinamarqueses foram os primeiros a garantir o apuramento para as meias-finais, com uma vitória enfática sobre os neerlandeses, mostrando todo o seu poderio para manter o pleno de triunfos.

Os nórdicos continuam a mostrar superioridade no torneio, à procura de um terceiro título depois de 2008 e 2012, e disputarão, nas “meias”, o 100.º jogo em Europeus, ficando desde já garantida pelo menos a possibilidade de lutar por um oitavo pódio.

No último jogo do dia, a França voltou às vitórias contra Montenegro (36-27), colocando-se de novo na rota das “meias”, impossibilitando os montenegrinos, uma das surpresas do torneio, de avançarem.

Para se juntarem à Dinamarca, que bateram na final olímpica de Tóquio2020, os "bleus” precisam de vencer ou empatar precisamente com os dinamarqueses, na última ronda, e até podem perder, se a Islândia não conseguir superar Montenegro, em partidas marcadas para quarta-feira, em Budapeste.

Os franceses tinham caído ante os islandeses (29-21) no sábado, conseguindo nesta segunda-feira uma exibição bem mais sólida para manter intactas as esperanças de seguirem em frente.

Antes, a Islândia já tinha perdido com a Croácia, equipa sem hipóteses de se apurar, num encontro “renhido”, que os croatas ganharam pela margem mínima, 23-22, e em que Ivan Pesic fez várias defesas importantes, mantendo a baliza inviolada nos últimos sete minutos do encontro.