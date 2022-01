Camarões: pelo menos seis mortos e dezenas de feridos à porta de estádio

Vítimas foram esmagadas pela multidão à entrada do estádio Olembe, em Yaoundé, onde decorria o jogo Camarões-Comores, para a Taça das Nações Africanas. Número de mortos poderá ser superior.

Pelo menos seis pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas, nesta segunda-feira, depois de terem sido esmagadas pela multidão à entrada do estádio Olembe, em Yaoundé, capital dos Camarões, onde decorria o jogo entre Camarões e Comores, relativo aos oitavos-de-final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.

Imagens de vídeo mostram os adeptos a tentarem forçar a entrada no estádio, o que terá causado a confusão, segundo revela a BBC.

Naseri Paul Biya, governador da região central de Camarões, disse à agência de notícias Associated Press que poderá haver mais vítimas mortais. Outros meios de comunicação, citados pela BBC, revelam que várias crianças que se encontravam no local ficaram inconscientes.

O estádio tem capacidade para 60 mil pessoas, mas, devido às restrições implementadas para conter a covid-19, a lotação não deveria exceder os 80%. Fontes ligados à organização da prova terão revelado que cerca de 50 mil pessoas estavam a tentar assistir ao jogo.

As vítimas foram transportadas para o hospital de Messassi, tendo fontes hospitalares revelado à Associated Press que o hospital recebeu pelo menos 40 feridos resultantes do acidente. Olinga Prudence, enfermeira, acrescentou que alguns dos feridos estão em estado grave e terão de ser transportados para um “hospital especializado”.

Apesar da tragédia, o jogo acabou mesmo por se realizar, sendo que os factos ocorridos no exterior do estádio só foram tornados públicos após o encontro, com o país a receber o torneio pela primeira vez em meio século.

A selecção de Camarões, orientada pelo português António Conceição, venceu por 2-1 a congénere de Comores e apurou-se para os quartos-de-final da competição.

Os anfitriões voltam a jogar no sábado, contra a Gâmbia, outra estreante na fase final do torneio, que eliminou esta segunda-feira a Guiné (1-0).