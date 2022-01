Tiago Jesus, uma das vozes do Coro dos Anjos, estreia-se a solo com Tanto quis crescer

Iniciou-se na música há dez anos e integra o Coro dos Anjos (do bairro dos Anjos, em Lisboa) desde a sua fundação, em Novembro de 2018. Chama-se Tiago Jesus, é de Loures, nasceu há 26 anos (em Lisboa) e escolheu precisamente o dia do seu aniversário (24 de Janeiro) para publicar o primeiro single e videoclipe em nome próprio: Tanto quis crescer. Mas não o fez sozinho: foi buscar um antigo companheiro de bandas de liceu, André Morais, que além de assegurar a gravação, as misturas e a masterização, tocou também guitarra eléctrica, baixo, adufe e outras percussões. Com letra e música de Tiago Jesus (voz e guitarra acústica), Tanto quis crescer, que segundo ele fala desse desafio que é “querer crescer e não saber ser crescido”, é a primeira das quatro canções de um EP que Tiago planeia lançar dentro de mês e meio. As outras, já gravadas e também de sua autoria, são: Onde andam todos, Língua das acções e Coisas sérias.

O impulso para compor e gravar resultou das experiências musicais da juventude, como ele diz ao PÚBLICO: “Fizemos umas bandas que não foram muito longe, depois comecei a tocar na rua e foi aí que ganhei o gosto por compor e por mostrar a minha música. Porque havia muita gente que parava para ouvir e isso deu-me força. Estas canções são as mais recentes, tenho outras, que fui fazendo desde 2016, mas que não vão sair.” Esta escolha também foi feita com a colaboração de André Morais: “Dedicámos imensas horas para fazer isto soar. Foi tudo feito em casa.”

O projecto A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria (MPAGDP), de Tiago Pereira, já gravara, com o Coro dos Anjos, uma composição de Tiago Jesus e André Morais em 27 de Maio de 2019 e publicada no seu espaço no YouTube no dia 1 de Março de 2020. Título: Borboleta.