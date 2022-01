Inquietação à beira do mar

O nevoeiro espalha-se como um lençol cobrindo o palco. Depois vem o som persistente do mar. Agreste, mesmo quando marulha calmo. O que pode ser um disfarce da natureza, pois de repente – e o repente faz parte do normal – forma-se uma tempestade, bate vento de arrepiar, chuva de enregelar, enfim, o adquirido mostra-se imprevisível. Está dado o tom do espectáculo. Daí em diante é um rodopio poético com os Açores por fundo – e ainda há um touro que dança.