Covid-19: quem tem 30 anos ou mais já pode fazer o auto-agendamento da dose de reforço

Desde a tarde deste domingo que quem tem 30 anos ou mais já pode fazer o auto-agendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19, através do site do Serviço Nacional de Saúde para o efeito, disponível aqui.

De acordo com o portal da Direcção-Geral da Saúde, continuam a poder fazer o auto-agendamento para a dose de reforço as pessoas 50 ou mais anos (para covid-19 e/ou gripe) e as pessoas com 18 ou mais anos vacinados com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias.

Na última segunda-feira, o portal passou a ter o auto-agendamento da dose de reforço disponível para maiores de 45 anos, tendo agora baixado para os 30 anos.

Mais de 95 mil pessoas receberam no sábado a dose de reforço da vacina contra a covid-19, segundo dados oficiais que revelam também que em conjunto com vacinação primária e vacinação contra a gripe foram administradas mais de 100 mil vacinas.

De acordo com o boletim de vacinação diário da DGS, 95.701 pessoas receberam no sábado a dose de reforço da vacina contra a covid-19, elevando o total para 4.332.561 pessoas vacinadas com a dose de reforço. Há também mais 1901 com o esquema vacinal primário completo, num total de 8.775.669 pessoas nessa situação.

Quanto às crianças entre os 5 e os 11 anos há mais 46 crianças nestas idades com a vacinação contra a covid-19 iniciada, num total de 300.999.

A campanha de vacinação contra a gripe administrou mais 2971 vacinas no sábado, sendo já 2.538.698 pessoas o total de vacinados.