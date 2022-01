Rangel e Rio em uníssono: Costa está “sem argumentos”

No Alto Minho, o líder social-democrata teve o maior banho de multidão e afirma-se convicto da vitória. Rangel juntou-se à campanha e disse que o ciclo do PS terminou.

A meio da campanha eleitoral e em dia de voto antecipado, o PSD cantou vitória no Alto Minho. Rui Rio teve o maior banho de multidão da semana em Guimarães, embandeirou em Arcos de Valdevez para o “vira da vitória” e viu o ex-adversário na disputa interna, Paulo Rangel, juntar-se à conversa em Viana do Castelo, em perfeita sintonia com o líder nas críticas a António Costa.