Animais e humanos: companheiros de viagem

Os microrganismos limpam o ar, as árvores produzem oxigénio, os peixes e as algas mundificam os rios e outras espécies colaboram, neste momento, para melhorar a vida nos bairros ou cidades, no planeta. Estamos vivos graças a outros animais, espécies e organismos, uma multiplicidade de parceiros por vezes invisíveis, mas interdependentes, que mantêm a rede da existência em funcionamento.