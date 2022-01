O espectro da democracia portuguesa

Nota: Elevados a concelho: Amadora, a partir de 1976; Odivelas, Trofa e Vizela a partir de 1995

Partidos/coligações: AD — Aliança Democrática (PPD/PSD, CDS e PPM — Partido Popular Monárquico); APU — Aliança Povo Unido (PCP — Partido Comunista Português, Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral); CDS-PP — Centro Democrático Social Partido Popular; CDU — Coligação Democrática Unitária (PCP e PEV Partido Ecologista "Os Verdes"); FRS — Frente Republicana e Socialista (PS Partido Socialista, União de Esquerda Socialista Democrática e Acção Social-Democrata Independente); PRD (Partido Renovador Democrático); PPD/PSD (Partido Social-Democrata); PàF Aliança PPD/PSD e CDS-PP

Primeiros-ministros eleitos

Clique para ver os primeiros-ministros eleitos

Como se dividiram os eleitores nas legislativas desde 1975

Percentagens calculadas a partir do total de pessoas recenseadas

Abstenção e participação

Há mais pessoas recenseadas mas menos pessoas a ir votar

Evolução da participação eleitoral em Portugal

Distritos do interior perderam nove deputados entre 1991 e 2019

Comparação do número de deputados por círculo eleitoral

5 ou menos 6-10 11-15 16-20 21 ou mais

Para as eleições deste domingo, 6 de Outubro, estão recenseados mais de dez milhões de eleitores, dos quais quase 1,5 milhões são residentes no estrangeiro. Destes, 892 mil inscritos no círculo da Europa e 582 mil no círculo de fora da Europa.

Dez partidos em 15 legislaturas

PS, PSD, CDS e PCP – nas suas variadas formas de APU (Aliança Povo Unido) a CDU (Coligação Democrática Unitária, PCP/PEV) – são as formações políticas que estão representadas no Parlamento desde 25 de Abril de 1975.

Representação parlamentar desde 1975

PS PSD PCP BE CDS-PP PRD PAN PEV IL Chega Livre

*Deputados eleitos pelos respectivos partidos à data das eleições

A meio daquela década, o Partido Renovador Democrático (PRD), inspirado nos ideais políticos e de comportamento do general António dos Santos Ramalho Eanes, então Presidente da República a terminar o seu segundo mandato em Belém, irrompe na cena política. Em 1985, o PRD elege 45 deputados, mas, dois anos depois, em eleições antecipadas, fica pela eleição de sete parlamentares.

Na mudança para a década de 90 do século passado, aparece, em 1991, o Partido da Solidariedade Nacional (PSN), que elege como deputado o professor e pedagogo do desporto Manuel Sérgio. Esta plataforma de apoio aos aposentados conseguiu 96.096 votos.

Em 1999, surge nova alteração na tradicional composição da Assembleia da República com a eleição de dois deputados do Bloco de Esquerda, que resultou da integração da UDP, de recorte maoísta, dos trotskistas do Partido Socialista Revolucionário, de Francisco Louçã, e da Política XXI, de Miguel Portas, que saíra do PCP. Os seus primeiros dois deputados foram eleitos pelo círculo de Lisboa, e Louçã manteve-se em São Bento até à 12.ª legislatura.

Nas legislativas de 2015, o PAN (Pessoas, Animais e Natureza) entra com um único deputado, André Silva, que se senta entre o PS e o PSD no hemiciclo. Nas eleições de 2019, foi a vez de Livre, Iniciativa Liberal e Chega a conquistarem uma representação parlamentar, todos com um deputado.