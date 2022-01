Selecção de futsal pode “comprar” descanso com uma vitória

Se vencer os Países Baixos no segundo jogo no Europeu, Portugal vai poder enfrentar a última jornada sem qualquer obrigação competitiva, podendo não só descansar os mais utilizados como testar novas soluções.

A selecção portuguesa de futsal pode neste domingo, a partir das 16h30 (RTP), garantir o apuramento para a fase seguinte do Europeu e, com alguma sorte, assegurar também o primeiro lugar do grupo A. O cenário é simples: vencendo os Países Baixos, Portugal, que já venceu a Sérvia, assegura a passagem e, se a Ucrânia não vencer os balcânicos, o primeiro lugar do grupo também fica logo garantido.

O que significa isto? Que Portugal estará, com este triunfo, a “comprar” descanso. Vai poder enfrentar a última jornada sem qualquer obrigação competitiva, podendo não só descansar os mais utilizados como testar novas soluções.

“É positivo [assegurar o primeiro lugar], pois é logo um objectivo que fica alcançado, mas sabemos que são três jogos no grupo. Vamos pensar em vencer, que é o que nos compete fazer, e, se ficar logo resolvido, o terceiro jogo é para vencer na mesma. Queremos acabar com nove pontos”, apontou Pany Varela, um dos principais jogadores portugueses.

O único entrave neste plano é que os Países Baixos foram uma das surpresas da primeira jornada. O triunfo por 3-2 frente à Ucrânia contrariou o favoritismo teórico da formação de Leste, até pela debandada recente que houve na equipa neerlandesa, refém de alguns jogadores que optaram por representar Marrocos.

A selecção dos Países Baixos está a jogar este Europeu em casa, mas os jogos desta primeira fase disputam-se sem público, algo que esfuma parte da teórica vantagem. Jorge Braz, seleccionador português, não descartou, porém, esse factor. “Estão extremamente motivados por jogarem em casa”, apontou ao site da Federação Portuguesa de Futebol, acrescentando que os neerlandeses “estão com uma vontade muito grande de ter sucesso e de chegarem longe na prova”.

E detalhou ainda o que espera do adversário: “Têm uma variabilidade muito grande na equipa, jogadores muito interessantes no um para um, pivôs fortíssimos, fixos com enorme poder físico e um excelente sentido de marcação”.

Na equipa portuguesa há uma novidade para este jogo, que é a chamada de Edu. O guarda-redes estava na convocatória inicial, mas foi “cortado” devido à infecção por covid-19. O substituto, Bebé, lesionou-se nesta sexta-feira, e tudo voltou à primeira forma: Edu, já recuperado da covid-19, juntou-se à equipa em Amesterdão.