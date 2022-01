Portugal volta a ganhar no Europeu de futsal

Com uma exibição consistente, a selecção portuguesa derrotou os Países Baixos, por 4-1, na segunda jornada do Grupo A do Euro 2022

No primeiro jogo a exibição tinha tido altos e baixos, mas na segunda jornada do Grupo A do Euro 2022, a selecção portuguesa de futsal juntou a mais uma vitória, um desempenho consistente e de qualidade. Em Amesterdão, contra o anfitrião Países Baixos, os campeões europeus e mundiais foram sempre superiores e não deram hipóteses aos rivais. Com golos de Saadouni (na própria baliza), Afonso Jesus e Pany Varela, por duas vezes, Portugal derrotou os Países Baixos (4-1) e está a um empate de garantir a qualificação para os quartos-de-final.

Ainda antes de Portugal e Países Baixos entrarem na pista do moderno Ziggo Dome, o resultado do primeiro jogo da 2.ª jornada do Grupo A servia de alerta para os portugueses: após perder contra os holandeses (3-2), a Ucrânia tinha goleado a Sérvia (6-1), que tinha oferecido uma boa resistência à selecção nacional na partida inaugural.

Porém, depois de uma entrada desastrada contra os sérvios, Portugal não facilitou. Perante um rival que Jorge Braz conhecia bem (portugueses e holandeses tinham-se defrontado por duas vezes em Novembro), os campeões europeus assumiram desde o início o controlo e, com muita posse de bola, deram poucas hipóteses ao rival.

Fiel às suas ideias, o seleccionador manteve uma equipa inicial sem pivot, mas a ausência de um jogador junto à área defendida por Kuijk não impediu que os portugueses criassem rapidamente três oportunidades.

Todavia, com o resultado a zero, Braz colocou Zicky Té em campo e, com o “melhor jovem do mundo” de 2021 em campo, o primeiro golo não demorou: aos 5m31s, após Zicky Té rematar, a bola desviou em Saadouni e entrou na baliza.

A ganhar, Braz voltou a retirar Zicky Té e Portugal baixou o domínio, mas, em cima do intervalo, já com o pivot do Sporting, a selecção portuguesa voltou a marcar: assistido por Zicky Té, Pany Varela rematou forte e fez o 2-0.

Com menos posse de bola, mas nunca deixando que os Países Baixos tivessem o controlo, Portugal aumentou para 3-0 logo no terceiro minuto da segunda parte - remate forte de Pany Varela -, e, embora Bouyouzan tivesse reduzido a cerca de sete minutos do fim, o segundo triunfo português nunca esteve em causa e, já no último minuto, Afonso Jesus fez o 4-1 final.

Na próxima sexta-feira contra a Ucrânia (19h30, RTP2), um empate garante a Portugal o objectivo de apurar-se no primeiro lugar.