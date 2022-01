FC Porto ainda sem reforços, mas perto de registo histórico

A reabertura do mercado de transferências a 1 de Janeiro ainda não resultou na chegada de qualquer cara nova ao FC Porto - Rúben Semedo e Eustáquio podem estar por dias -, mas já retirou do plantel portista duas figuras de peso no passado recente do clube: Sérgio Oliveira e Jesus Corona. No entanto, no imediato, a saída dos dois jogadores não parece colocar em causa o bom momento da máquina “azul e branca”. Com uma consistência assinalável - 13 vitórias consecutivas no campeonato -, e sem casos de covid-19 a condicionar as escolhas de Sérgio Conceição, os “dragões” são favoritos este domingo (20h30, SPTV1) frente a um intermitente Famalicão, na partida que encerra a jornada 19 da I Liga.

A saída de Sérgio Oliveira, para a AS Roma de José Mourinho, e de Jesus Corona, para o Sevilha de Julen Lopetegui, dois jogadores nucleares na conquista do último título do FC Porto, estava anunciada e, em termos práticos, apenas retiram alternativas para Conceição. Com Vitinha e Luis Díaz a assumirem-se esta época como figuras preponderantes e a desempenharem na perfeição o papel que vinha sendo de Oliveira e Corona, os “dragões” estão, a nível interno, a atingir um patamar poucas vezes conseguido neste século.

Desde o empate em Alvalade (1-1), a 11 de Setembro, na 5.ª jornada, o FC Porto tem coleccionando triunfos atrás de triunfos na I Liga (já são 13 consecutivos) e, se derrotar neste domingo o Famalicão no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição, para além de manter o registo caseiro intocável nesta temporada para o campeonato, ficará a apenas dois triunfos de igualar uma marca de uma equipa que ficou para a história dos portistas: em 2010/11, o FC Porto de André Villas-Boas alcançou no campeonato uma série de 16 jogos seguidos a vencer na I Liga.

Para o conseguir, porém, Conceição terá que começar por ganhar o duelo táctico com Rui Pedro Silva. Com Pepe, Marcano, Manafá, João Mário a recuperarem de problemas físicos, e Zaidu ainda ao serviço da Nigéria na Taça das Nações Africanas, o treinador do FC Porto chamou esta semana aos treinos da equipa principal João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, atletas da equipa “B”, mas a novidade contra os famalicenses deverá ser o regresso de Otávio, que não jogou no Estádio Nacional, contra a Belenenses SAD, devido a castigo.

Para Rui Pedro Sousa, que no passado trabalhou no FC Porto como treinador adjunto (de Nuno Espírito Santo) e no departamento de prospecção, completar o puzzle para formar a equipa inicial do Famalicão será mais problemático.

Os minhotos anunciaram na sexta-feira que Dylan Batubinsika, Lawrence Ofori e Simon Banza testaram positivo à covid-19 no último controlo feito pelo clube e passaram a estar em isolamento. Os franceses Dylan Batubinsika, que tem sido um dos indiscutíveis na defesa famalicense, e Simon Banza o goleador da equipa - já leva 12 golos esta época – serão duas baixas difíceis de colmatar, mas o técnico do Famalicão não terá também no Estádio do Dragão os laterais Diogo Figueiras e Rúben Lima (ambos com lesão muscular) e o avançado Heriberto Tavares (a recuperar de uma fractura num dedo do pé direito).