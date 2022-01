Morreu Don Wilson, o guitarrista que deu ritmo ao surf-rock dos The Ventures

Em 1958, entrou numa loja com um amigo para comprar uma guitarra. Juntos fundaram os The Ventures, banda que deu arranque à febre surf-rock, admirada por George Harrison, Jimmy Page ou Quentin Tarantino. Don Wilson morreu este sábado aos 88 anos.

Certamente que não imaginaria o futuro que o esperava quando, em 1958, juntamente com o novo amigo Bob Bogie, que se tornaria como um irmão nas seis décadas seguintes, compra uma guitarra em segunda mão por uns míseros 10 dólares. Era certo que tocariam os dois, e estava razoavelmente determinado que seriam banda instrumental. A ambição era animar bailes de estudantes, tocar aqui e ali em clubes do noroeste americano. No momento da sua morte, aos 88 anos, testemunhamos o muito que construiu Don Wilson e os seus Ventures desde esse distante dia de 1958: foi guitarrista da banda que deu início à febre surf-rock, inovadores sónicos que se tornariam referência para um sem número de músicos, de George Harrison a Jimmy Page, de Marky Ramone a John Fogerty, passando por Scott Ian, dos Anthrax.