António Garcez, o eterno rocker que viveu duas vezes

Nos anos 1970, nos Arte & Ofício ou nos Roxigénio, construiu a imagem de rocker total, excessivo, intenso, incontrolável. Em 1986, partiu para os Estados Unidos. Começava uma nova e inesperada vida. No momento em que regressa aos discos com Vinde Ver Isto, viajamos com ele por uma história tão longa quanto extraordinária.