Um mar de interrogações depois das epidemias

A vida das pessoas que sofrem as sequelas ou os traumas da covid-19 continua após ter sido declarado o seu fim. O que tem acontecido é que são esquecidas.

Quem determina o fim da pandemia? É a Organização Mundial da Saúde (OMS) que deverá ditar o fim da emergência de saúde pública internacional, que emitiu a 30 de Janeiro de 2020. “Pode haver um falso conforto em pensar que a covid-19 se torne endémica. Mas, ao fazer parte das nossas vidas diárias, traz também as mortes e a debilitante covid prolongada. Isso seria obviamente uma fase diferente, mas não um fim em si”, diz Dora Vargha, historiadora da medicina da Universidade de Exeter (Reino Unido), envolvida num projecto sobre as narrativas do fim das epidemias.