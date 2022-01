Em Leiria e Espinho, quando alguém gritava “vamos ganhar”, Costa corrigia: “Vamos votar!”

Ao longo da marginal da praia de Espinho, Aveiro, a arruada do PS teve duas caras na frente: António Costa e Pedro Nuno Santos, cabeça de lista por Aveiro. A presença dos cabeças de lista nas arruadas de cada círculo não é uma novidade, mas a popularidade do também ministro das Infraestruturas destacou-se. Ora lado a lado, ora com Pedro Nuno Santos a liderar o caminho, os dois socialistas distribuíram rosas vermelhas e cumprimentos, debaixo de um sol quente e ladeados pela arruada mais animada da campanha.