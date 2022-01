Sim, é verdade. Se não houver democracia, poupa-se muito dinheiro. Segundo a imprensa, os tempos de antena vão custar por minuto 2465 euros na televisão e, incluindo as rádios, o custo vai aos 2.389.000 euros. Muito dinheiro. O Chega, e não só o Chega, tem proposto a “redução dos cargos políticos” pela metade, avançando com o terrível número de dezenas de milhares de cargos, esquecendo-se de que a maioria não são remunerados. E, como ideias simples implicam soluções ainda mais simples, propõe o corte de tudo pela metade: metade do número de deputados, metade do que ganham, metade dos autarcas, vereadores, executivos municipais, presidentes de juntas, membros das assembleias de freguesia. De novo, tem razão, poupava-se muito dinheiro.