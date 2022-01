O Inimigo Público

O anúncio do fim da publicação do Inimigo Público (IP) no dia 17 de Dezembro de 2021 foi acompanhado por uma nota da Direcção Editorial (DE) do jornal. A nota sublinha as qualidades do suplemento, recorda que ele já tinha a respeitável idade de 18 anos e que a decisão de acabar com a sua publicação foi uma escolha difícil, mas inevitável face à subida drástica do preço do papel prevista para 2022.