Com estas taxas de vacinação de crianças porquê esperar por Fevereiro?

O país que aderiu sem hesitações à vacina contra a covid-19, quando se tratou de proteger os adultos, não teve o mesmo comportamento com os mais novos. A primeira fase de vacinação terminou com menos de um terço das crianças de cinco anos vacinadas e com percentagens que pouco ultrapassam os 40% aos seis, sete e oito anos.

Feitas as contas, entre os cinco e os 11 anos estão vacinadas pouco mais de 300 mil crianças, menos de metade do universo total.

Os pais duvidam da segurança da vacina? Acham que ela é desnecessária por serem poucos (ainda que existam) os casos de doença grave em crianças? E até que ponto a forma como o processo foi organizado (a opção foi condensá-lo em três fins-de-semana) deixou suficientes janelas de oportunidade abertas para a vacinação dos mais novos? Todas estas questões estão a ser colocadas por vários especialistas e devem levar as autoridades de saúde a ponderar se estão a fazer o que é necessário fazer, desde logo para esclarecer as famílias: a segurança da vacina tem sido demonstrada — “Foram inoculadas nos EUA quase nove milhões de crianças. Não é suficiente?!”, interroga um epidemiologista nesta edição.

O calendário oficial diz-nos que a 5 e 6 de Fevereiro as crianças podem voltar a vacinar-se. Quem já recebeu vacina, terá direito à segunda dose. Quem não foi vacinado (por hesitação dos pais ou por ter estado doente, por exemplo), poderá receber a primeira. Para estes últimos, são duas semanas de espera.

Com o regresso às aulas os casos de covid-19 dispararam. Estamos com mais de 50 mil infecções por dia há quatro dias seguidos. É na população em idade escolar que o crescimento tem sido maior. O último relatório das Linhas Vermelhas da Direcção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge mostra que entre as crianças com menos de dez anos a incidência cumulativa a 14 dias é de 6777 casos por 100 mil, mais 117% do que na semana anterior. A evolução da pandemia está a ter, e terá nos próximos dias, um impacto brutal no absentismo escolar (as crianças infectadas e as que vivem com pais infectados têm de ficar em casa) e laboral.

Por isso, compreende-se que haja apelos para que as autoridades de saúde lancem uma campanha especial, com informação que permita opções informadas por parte das famílias. Mas as autoridades de saúde deviam também ponderar se, com números destes, não seria ainda de criar centros de vacinação só para crianças, como sugere a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Ou encontrar outra solução para quem primeiro não quis, ou preferiu esperar mais um pouco, ou não conseguiu vacinar os filhos, mas agora quer. Porquê esperar duas semanas?