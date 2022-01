Afinal, o que distingue um queijo São Jorge dos outros?

A Suécia está a despontar como uma nova potência da gastronomia nórdica. Da sua costa banhada pelo mar do Norte surgem novos personagens, entre pescadores, chefs e até produtores de vinho, que rimam sustentabilidade com autenticidade em busca de criar uma nova e efervescente cena culinária local. O Rafael Tonon andou entre Gotemburgo e Havstenssund a visitar construções contemporâneas e charmosas vilas de casas de madeira vermelhas para conhecer de perto a transformação da costa mais gastronomicamente rica do país. É para ler sem moderação.

Por sua vez, o Edgardo Pacheco explica-nos tudo o que precisamos de saber para distinguir um queijo São Jorge dos demais produzidos nas ilhas dos Açores. São coisas completamente diferentes – e assunto sério. Pelo meio, numa deliciosa crónica que recua à infância em São Miguel, ainda ficamos a saber como é que o nariz do Edgardo se tornou imprescindível na economia familiar.

E porque, lá diz o povo, o comer e o coçar vai do começar, continuamos às voltas da mesa. Primeiro com a crónica do Miguel Esteves Cardoso, que suspira por pastéis de bacalhau de gabarito todos os dias. Depois com o encontro do Japão e dos sabores do Mediterrâneo que se pratica no Kabuki Lisboa, ao qual a Alexandra Prado Coelho nos apresenta.

Nos vinhos, começamos com uma visita à Mainova, projecto da Herdade da Fonte Santa, no Vimeiro, que agora se abre ao enoturismo. Depois, avançamos com as previsões do Pedro Garcias sobre o que bebe cada um dos candidatos às eleições legislativas do próximo dia 30. Ainda temos uma entrevista ao presidente da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro, que, ao fim de 25 anos ligado à instituição, se prepara para deixar o cargo. Ao José Augusto Moreira, diz que o principal desafio da região se prende com “a criação de valor”. Por fim, como é hábito, ficamos com as novidades vínicas da semana.

A Mara Gonçalves apresenta-nos Ben Page, o britânico que andou três anos a pedalar pelo mundo, e a Maria José Santana conta-nos como é a nova vida do Montebelo Vista Alegre, que cresceu para o antigo bairro operário e tem agora uma oferta hoteleira que é uma espécie de pequena aldeia onde se conta, a traços de porcelana, a vasta história do lugar.

Para o fim de tudo fica a experiência de conduzir o Kia EV6, o coreano eléctrico que faz corar muitos europeus e não só, como revela a Carla B. Ribeiro.

É tudo por hoje. Volto para a semana, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Também vale a pena ler

Ruralidades no Porto: o veterinário-fotógrafo Jorge Bacelar leva o coração do campo à cidade

Trilho Panorâmico do Tejo quase a abrir: à beira-rio, entre Constância e Vila Nova da Barquinha

Lisboa: há um novo Hilton na cidade e é Curio

Aljezur vai estrear resort cinco estrelas a caminho da praia do Canal

Covilhã vai abrir as “Portas do Sol”, um guia pelo centro histórico