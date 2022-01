Namorado de Gabby Petito admitiu matar namorada antes de se suicidar, diz FBI

Foi num diário encontrado perto do seu corpo que o norte-americano Brian Laundrie admitiu, por escrito, a “responsabilidade” pela morte da sua namorada, Gabrielle (Gabby) Petito. A informação foi revelada pela polícia federal norte-americana (FBI) num comunicado partilhado esta sexta-feira. O desaparecimento de Petito, durante uma viagem com o namorado no final de Agosto, motivou grandes operações de busca no país; os restos mortais da jovem foram encontrados a 19 de Setembro. O corpo de Laundrie foi encontrado um mês mais tarde, a 20 de Outubro, depois de o jovem desaparecer de casa dos pais em meados de Setembro.

Esta semana, é a primeira vez que as autoridades norte-americanas atribuem formalmente a culpa a Brian Laundrie. Até então, o norte-americano era apenas classificado como “pessoa de interesse”. “A investigação não identificou quaisquer outros indivíduos, para além de Brian Laundrie, directamente envolvidos na trágica morte de Gabby Petito”, avançou em comunicado Michael Schneider, o agente responsável pela divisão do FBI responsável pelo caso de Petito na cidade de Denver.

O corpo de Laundrie foi encontrado numa reserva natural não muito longe da casa dos seus pais na Florida. Buscas na área revelaram uma mochila, um caderno e um revólver nas proximidades. “Uma análise do caderno revelou declarações escritas do senhor Laundrie alegando responsabilidade pela morte da senhora Petito”, lê-se num comunicado do FBI.

Com a nota, as autoridades fecham formalmente as investigações sobre o desaparecimento e morte da jovem de 22 de anos.

No final de 2021, Gabrielle Petito (mais conhecida pelo diminutivo Gabby) e o noivo, Brian Laundrie, preparavam-se para passar quatro meses a percorrer os Estados Unidos de uma ponta à outra numa carrinha, partilhando as paragens em atracções turísticas na rede social Instagram.

Petito e Laundrie partiram de Nova Iorque a 2 de Julho, mas no dia 1 de Setembro, Laundrie regressou a casa dos pais, em North Port, a conduzir a carrinha de Gabby – mas sem a namorada com ele. Laundrie recusou-se, durante vários dias, a explicar o porquê de ter voltado sozinho da viagem e a revelar o paradeiro de Gabby. No dia 11 de Setembro, a família de Petito participou o desaparecimento às autoridades. Laundrie desapareceu poucos dias depois.

A 19 de Setembro, os restos mortais de Gabby foram encontrados no parque nacional do estado de Wyoming. A autópsia revelou que Gabby Petito morreu vítima de estrangulamento pelo menos três semanas antes de o corpo ser encontrado.

"Agradecemos verdadeiramente os esforços diligentes e cuidadosos do FBI neste caso”, lê-se numa declaração da família de Petito, enviada à imprensa norte-americano. “A qualidade e quantidade dos factos e informações recolhidos pelo FBI não deixam dúvidas de que a Brian Laundrie assassinou Gabby”.

A família de Laundrie também enviou uma nota à imprensa. “Gabby e Brian já não estão com as suas famílias e esta tragédia tem causado enorme dor e sofrimento emocional a todos”, lê-se na declaração da família da Laundrie. “Só podemos esperar que com o encerramento do caso hoje, cada família possa começar a curar-se e a avançar e encontrar a paz nas e com as memórias dos seus filhos”.