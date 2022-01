Macron à frente nas sondagens em eleições ameaçadas por abstenção e violência

Olhando para os números das sondagens, o caminho de Emmanuel Macron para a reeleição como Presidente de França dentro de três meses não é certo mas não parece muito difícil: na primeira volta é indiscutivelmente o mais votado, com 25% por cento, e na segunda volta tem vantagem sobre as candidatas que têm mais hipóteses de passar à segunda volta, Valérie Pécresse e Marine Le Pen, empatadas na primeira volta com 15,5%, segundo uma sondagem do instituto Ipsos/Sopra Steria para o jornal Le Monde publicada este sábado.