Afluentes do Guadiana fornecem água ao Algarve e Huelva para poupar reserva de Alqueva

EDIA propõe a construção de uma barragem num dos afluentes da margem direita do Guadiana, a jusante do Alqueva, para garantir o caudal ecológico no troço internacional do rio.

A metáfora do Ovo de Colombo faz todo o sentido na interpretação da proposta apresentada por Jorge Vasquez, vogal no conselho de administração da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) que está incluída no programa Regadio 2030 apresentado pelo Ministério da Agricultura em Dezembro: afinal, Portugal tem condições para cumprir o regime de caudais do troço internacional do Guadiana usando as afluências das linhas de água a jusante do sistema Alqueva/Pedrogão. Num destes cursos de água será construída uma nova barragem.