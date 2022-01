Santa Clara vence em Moreira de Cónegos

O Santa Clara ascendeu neste sábado ao 10.º lugar da I Liga portuguesa, ao vencer por 2-0 no terreno do Moreirense, em encontro da 19.ª jornada da prova.

Ricardinho, nos descontos da primeira parte, aos 45+2 minutos, e o iraniano Mohebi, aos 85’, já depois da expulsão do anfitrião Steven Vitoria, aos 84’, selaram o primeiro triunfo fora dos açorianos, no segundo encontro sob o comando de Mário Silva.

Na classificação, o Santa Clara passou a contar 20 pontos, contra 16 do Moreirense, 14.º, que sofreu o primeiro desaire na “era” Ricardo Sá Pinto, ao terceiro jogo, uma semana depois do empate a um golo com o Benfica, na Luz.