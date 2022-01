Ricardo Melo Gouveia sempre a subir em Abu Dhabi

Ricardo Melo Gouveia teve um desemprenho notável, este sábado, no Abu Dhabi HSBC Championship, prova do DP World Tour, dotada com 7 milhões de euros de prize-money, que decorre no campo do Yas Links, nos Emirados Árabes Unidos. Igualmente para o escocês Scott Jamieson, que se mantém imperturbável no topo da classificação.

De manhã cedo, o português, 147.º no ranking mundial, garantiu um lugar entre os finalistas (65 primeiros e empatados) ao concluir os quatro buracos remanescentes da segunda volta com birdie-birdie-birdie-par. Acrescentaria assim à sua volta inaugural de 73 (+1) outra de 72 (par) descolando dos 90.ºs para os 42.ºs.

Logo de seguida iniciou a terceira volta, e de forma tão fulminante como acabara a antecedente: com birdie-birdie-par-birdie. Viria a concluí-la- com 70 (-2), passando para os 37.ºs, com um total 215 (-1). Ou seja, entre o final da segunda volta e o arranque da terceira, jogou oito buracos seguidos com um total de 6 abaixo do par.

Quando, na sexta-feira, a segunda jornada – jogada debaixo de fortes ventos – foi suspensa ao anoitecer, ainda com 42 dos 132 jogadores em campo, Melo Gouveia tinha 14 buracos jogados e estava nos 74.ºs e fora do cut provisório por uma pancada. No final da primeira volta estava dois shots fora da “linha de água”.

Entre os 90 jogadores que concluíram a segunda volta na sexta-feira, apenas cinco lograram jogar abaixo do par 72 – quatro deles com scores de 71, e outro – o dinamarquês Jeff Winther – com 69. Daqui se pode compreender o grande salto que o português deu na tabela ao fechá-la com 72 para um total de 145 (+1) aos 36 buracos. O cut fixou-se em 148 (+3).

Entre os parceiros de jogo de hoje de Melo Gouveia, o australiano Wade Ormsby assinalou 69 subindo 14 lugares para os 28.ºs; e Thorbjorn Olesen fez 74 caindo 22 posições para os 64.ºs, com 219 (+3).

Melo Gouveia joga domingo a última volta a partir das 9h28 (5h28 em Lisboa), num trio com o histórico inglês Lee Westwood e com o belga Thomas Detry. Apesar dos seus 48 anos, Westwood continua em grande nível: em Setembro fez parte, pela 11.ª vez, da selecção da Europa na Ryder Cup. Desde a sua estreia em 1997 no duelo bienal frente aos EUA, só falhou uma presença – em 2018. Soma 44 vitórias como profissional e é o actual 39.º mundial.

Pelo terceiro dia seguido, o escocês Scott Jamieson manteve-se na frente. Hoje fez 68 para um total de 205 (-11), tendo a vantagem mínima sobre o irlandês Shane Lowry e o belga Thomas Pieters, um antigo vencedor do Portugal Masters (2012) e o actual detentor do título na máxima do golfe português. Com 67, Lowry e Pieters fizeram os melhores resultados do dia, juntamente com norte-irlandês Rory McIlroy, o indiano Shubhankar Sharma, o francês Romain Langasque e o austríaco Bernd Wiesberger.

O n.º 2 Collin Morikawa encontran-se nos 54.ºs com 218 (+2). E o detentor do título, o inglês Tyrrel Hatton, concluiu no 18 com um quádruplo bogey. Ainda assim jogou abaixo do par, com 71 (-1) e está nos 28.ºs com -2, um degrau acima de Melo Gouveia.

