Morreu Lima Pereira, o ex-jogador do FC Porto

O futebolista foi campeão europeu pelos “dragões” e conquistou as três competições nacionais.

António Lima Pereira, antigo defesa central do FC Porto, morreu este sábado aos 69 anos.

Internacional português, Lima Pereira jogou pelos portistas durante 11 épocas consecutivas, depois de ter feito a sua formação do Varzim.

Ao serviço dos “azuis e brancos” Lima Pereira conquistou uma Taça dos Campeões Europeus, em 1987, embora não tenha jogado a final de Viena por se ter lesionado num jogo contra o Sporting (partiu uma perna). Ganhou ainda uma Supertaça europeia e uma Taça Intercontinental, tendo estado na equipa finalista da Taça das Taças.

A nível interno, Lima Pereira foi campeão nacional por quatro vezes, conquistou duas Taças de Portugal e três Supertaças.

Depois de sair dos “dragões”, em 1989, ainda jogou duas temporadas no Maia antes de terminar carreira.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, lamentou a morte de Lima Pereira, lembrando que, “em todos os momentos da sua vida, tanto dentro como fora do campo, soube representar exemplarmente os valores do FC Porto”.